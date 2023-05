Maldini: “Leao giocava per il suo Instagram: ha cambiato mentalità”

Poi, il direttore tecnico del Milan ha anche parlato del nuovo stadio che il club rossonero vorrebbe costruire in proprio per aumentare i ricavi societari. «Se vogliamo vivere di ricordi restiamo a 'San Siro'. Ma la storia la fanno i giocatori. È uno stadio che è cambiato tanto, non è più quello che è stato costruito 80 anni fa. Ma possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo un nuovo stadio moderno che ci permetta di aumentare i ricavi? La cosa che più mi dà fastidio è che la città di Milano ha capito questa cosa, non è possibile non cogliere un’occasione del genere».

Infine, una battuta sul figlio Daniel, che sta militando in prestito nello Spezia in questa stagione. «Lui non è precoce come me e quindi questa stagione in prestito e la prossima saranno fondamentali. È alla sua prima esperienza lontano dal Milan e da Milano. E' già tanto quello che ha fatto, ha anche vinto uno Scudetto».