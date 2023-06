Milan, Maldini out: comandano Pioli e Furlani. Mercato, nuove idee

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 7 giugno 2023. Non potrebbe essere altrimenti visto che, al termine del campionato, è scoppiata la rivoluzione in dirigenza. Il nuovo corso rossonero, di fatto, è già iniziato e, pertanto, ora può (ri)partire anche il calciomercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.