Milan, Maldini: “Ibrahimovic? Discorso aperto, lui vuole continuare”

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic prima del derby Inter-Milan. Le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport': "Con Zlatan c'è un discorso aperto perché lui è una persona molto indipendente (ha un procuratore, Mino Raiola, ma tratta soprattutto da solo, ndr) ed essendo indipendente, non finge: sa quella che è la sua situazione e il possibile accordo col Milan. Se non si sentirà in grado di andare avanti, sarà il primo a dire: "Smetto".In questo momento la sua volontà è quella di continuare la sua carriera da calciatore. Gli infortuni lo stanno limitando ultimamente, ma certi discorsi sul futuro si fanno in modo aperto. C'è un rapporto molto bello con lui e questo mi porta a dire che Zlatan non sarà mai un peso, ma una risorsa per il Milan".