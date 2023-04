Milan, Maldini crede alla Champions League: Leao l’arma vincente?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 9 aprile 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse news importanti sull'universo rossonero. Una Pasqua a tutto sprint, dunque, per ciò che concerne la squadra di Stefano Pioli! Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.