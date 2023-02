Milan, ieri prima partitella per Maignan: si avvicina il ritorno in porta

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato che Mike Maignan , portiere del Milan , ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portiere francese, due giorni fa, aveva svolto con i compagni soltanto la prima parte dell'allenamento. Nel pomeriggio di mercoledì, invece, l'ex Lille e PSG si è allenato interamente agli ordini di mister Stefano Pioli con la squadra, partecipando anche alla partitella finale contro la Primavera di mister Ignazio Abate .

Le sensazioni emerse, secondo il quotidiano torinese, sono positive. Gli allenamenti di oggi e domani, dove Pioli entrerà nella parte tecnico-tattica in vista di Milan-Atalanta , sfida in programma domenica sera alle ore 20:45 a 'San Siro', saranno quindi fondamentali per capire se Maignan potrà tornare a giocare già contro la 'Dea' una partita ufficiale con la maglia del Milan. Evento che non capita da più di cinque mesi : ultima gara in rossonero, Milan-Napoli 1-2 del 18 settembre 2022 .

Tecnicamente disponibile per l'Atalanta: ma senza rischiare

Il lavoro svolto finora, sia a livello di prevenzione sia di 'rimessa in moto', è stato certosino. Curato, nei minimi dettagli, dai preparatori dei portieri e dallo staff medico e tecnico del Milan. Su Maignan, così come per tutti gli altri infortunati, non si vogliono infatti correre rischi. Nulla, dunque, è ancora deciso. Ma Maignan si candida per poter tornare in Milan-Atalanta di domenica. Che bella notizia.