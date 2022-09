Milan, da Maignan a Theo Hernández: ecco quanto vale oggi la difesa

La difesa del Milan, in queste ultime stagioni, ha acquisito gradualmente molto valore. Oggi è una delle più ricche del campionato di Serie A

Da Mike Maignan a Theo Hernández, quanto vale oggi la difesa del Milan? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento sul tema. Ricordando come, in casa rossonera, la somma di cinque scommesse (ai due di prima vanno aggiunti Davide Calabria, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori), abbia fruttato giù uno Scudetto sul campo ed un aumento del valore del capitale umano a disposizione non indifferente.

Oggi, infatti, secondo la 'rosea', la difesa del Milan vale più di 200 milioni di euro, a fronte di una spesa iniziale, per questi cinque calciatori, di poco più di 60 milioni di euro. Per giunta 'spalmata' tra il 2019, il 2020 e il 2021. Con un investimento mirato all'anno, dunque, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno costruito una retroguardia d'oro per il tecnico rossonero Stefano Pioli.

Kalulu, preso per 480mila euro dalle giovanili dell'Olympique Lione, ha avuto una crescita impressionante. Pioli lo ha rimodellato: da terzino destro discreto a centrale quasi insuperabile. Oggi, Kalulu, al quale il Milan vuole prolungare il contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2025, vale non meno di 30 milioni di euro. Così come capitan Calabria, che in rossonero gioca sin da bambino.

Il Milan, poi, ha blindato anche Theo Hernández (scadenza 30 giugno 2026) e Fikayo Tomori (30 giugno 2027). Erano ai margini di Real Madrid e Chelsea, hanno scelto di rilanciarsi in rossonero e hanno fatto bene. Il francese, pagato 20 milioni di euro, oggi vale tre volte tanto, almeno 60. E Tomori, pagato 29 tra prestito e riscatto, al momento vale circa 50 milioni di euro.

A proposito di affari, ha sottolineato la 'rosea', Maignan, preso dal Lille a 14 milioni di euro, oggi vale praticamente il triplo. Ma non va dimenticato come la ricostruzione della difesa sia partita da Simon Kjær, oggi 33enne e non più 'uomo-mercato'. Ma il suo ingaggio, nel 2020, con l'esborso economico, tra prestito e riscatto, di 3,5 milioni di euro resta un altro piccolo capolavoro di Maldini e Massara.

L'ultima scommessa del Milan si chiama Malick Thiaw. Costato 7 milioni di euro, bonus inclusi, è ancora in attesa del debutto. Ma c'è tempo per farsi strada e se seguirà le orme di chi lo ha preceduto in rossonero, ci sarà da divertirsi.