Maignan, arrivederci al 2023. Tatarusanu titolare? C’è l’insidia Mirante

Mike Maignan, portiere del Milan, tornerà nel 2023. Intanto Stefano Pioli non esclude una staffetta tra Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sull'infortunio di Mike Maignan. Il Milan ritroverà il suo portiere titolare soltanto dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, ma non è detto che il francese non volerà in Asia con la sua Nazionale. Restare a Milanello, da una parte, vorrebbe dire recuperare al meglio dall'infortunio appena rimediato al polpaccio, dall'altra vorrebbe dire perdere un'occasione importante a livello personale. IL CT Didier Deschamps sarà informato sulle sue condizioni fisiche, lui farà di tutto per essere disponibile per un'eventuale fase finale.

La situazione — "Ci dispiace per l'infortunio, stava facendo di tutto per tornare. Lui spingeva per giocare prima, abbiamo fatto le cose al meglio, ma purtroppo si è fatto male ad un altro muscolo. Credo che dovrà restare fuori fino a gennaio". Queste le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Monza. È chiaro però che l'allenatore rossonero si riferiva alle partite con il club, che riprenderanno a gennaio. Se dovesse andare in Qatar, sarebbe difficile per Maignan prendere parte alle prime tre partite del girone contro Australia, Danimarca e Tunisia, rispettivamente il 22, 26 e 30 novembre. Potrebbe invece regalarsi gli Ottavi di Finale, in programma dal 3 dicembre. A questo punto, infatti, sarebbe passato circa un mese e mezzo dal suo secondo stop muscolare.

Mirante insidia Tatarusanu — Sarà ancora Ciprian Tatarusanu a difendere i pali della porta del Milan, anche se Pioli ha lasciato più di un dubbio. "Non è scontato che non riposi anche lui, sette partite sono tante anche per un portiere". Cinque sono le partite che il rumeno ha giocato quest'anno: tre vittorie su tre in campionato e le due sconfitte contro il Chelsea in Champions League. Sette, invece, sono le partite che mancano prima dell'inizio del Mondiale, cinque in campionato e due in Champions. Il turnover, anche tra i pali, non è affatto escluso. Antonio Mirante è pronto. Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!