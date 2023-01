Milan, problema portiere: Maignan è lontano, Tatarusanu resta titolare

Allarme in casa Milan per il ruolo di portiere. Ciprian Tatarusanu conserverà il suo posto finché non rientrerà il francese. Ma quando?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del problema portieri in casa Milan. Il polpaccio di Mike Maignan, infatti, è ancora instabile e sembra che tale sensazione si sia trasmessa alla sua difesa. Senza l'estremo difensore francese, infatti, l'unica vittoria ottenuta dal Diavolo a reti inviolate è Milan-Juventus 2-0 dell'8 ottobre 2022.

Porte chiuse anche contro la Cremonese, ma in quell'occasione ne scaturì un pareggio (0-0). I gol incassati dal Milan sono quantificabili: 15 in 14 partite di Serie A e Champions League con Ciprian Tatarusanu in porta. La sensazione di precarietà, invece, no. A meno che non si contino le sfuriate dei difensori rossoneri verso il rumeno immortalate nei video sui social, ultima quella di Fikayo Tomori.

Milan, Tatarusanu gode della fiducia del club — Sintomo, evidente, di una certa tensione che la difesa del Milan avverte con Tatarusanu in porta. Mentre Maignan poteva permettersi addirittura di lasciare l'area e arrivare a metà campo per dare indicazioni sulle punizioni a favore, all'ex Fiorentina e Nantes è concesso molto meno. Anzi, in ogni gol subito si cerca sempre il suo errore. Spesso, secondo la 'rosea', invano.

Non trasmetterà, è vero, tutte le certezze di 'Magic Mike', ma nemmeno gli si possono imputare errori clamorosi. Anche per questo il Milan, che ha piena fiducia in Tatarusanu, continuerà a sostenerlo schierandolo in porta anche domani sera, in occasione della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino.

Maignan, rientro a fine febbraio? — Oltre che, ovviamente, anche nelle altre partite di campionato finché Maignan non tornerà disponibile. Ma quando accadrà questo? Per la 'rosea', un obiettivo ambizioso, forse troppo, può essere riavere Maignan in campo per Milan-Tottenham del 14 febbraio prossimo, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Più probabilmente, però, il suo recupero slitterà alla fine del mese di febbraio. Scout del Milan in missione per due giovani talenti: le ultime di mercato >>>