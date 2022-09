Milan, Maignan infortunato e fuori un mese. Ma Giroud fa sorridere

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, sabato 24 settembre 2022. Nonostante la pausa Nazionali in atto, infatti, si continua a parlare molto della squadra di Stefano Pioli. Soprattutto, purtroppo, per via degli infortuni che stanno funestando l'organico rossonero in questi giorni senza Serie A e Champions League. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.