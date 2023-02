Milan, Maignan ci prova: il portiere ha messo l’Atalanta nel mirino

Mike Maignan, portiere del Milan, è tornato ad allenarsi ieri parzialmente in gruppo con i compagni. Possibile che giochi già domenica?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan in quanto proverà a riprendersi la porta del Milan già domenica sera, a 'San Siro', in occasione della sfida contro l'Atalanta. Non è detto che ci riesca, ma la settimana che condurrà alla partita contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini è iniziata nel mondo giusto.

Questo, di fatto, è già un segnale, così come il ritorno di 'Magic Mike' sui social. Ieri pomeriggio, infatti, Maignan ha pubblicato un post su 'Instagram', dopo tre mesi di silenzio. Ha condiviso immagini del suo allenamento di ieri - svolto parzialmente in gruppo -, accompagnate dalla didascalia 'Stesse intenzioni'.

Non siamo ancora, certo, alla routine di una settimana tipo, ma per Maignan, fermo, di fatto, da ottobre, questi sono passi in avanti enormi. Sebbene in casa Milan la cautela sia d'obbligo, nel frattempo cresce la fiducia. Davanti a sé, ora, l'ex Lille e PSG ha quattro giorni di allenamenti e tre obiettivi da poter centrare.

Il primo resta essere in campo per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma a Londra il prossimo 8 marzo. Mister Stefano Pioli conta di giocarsi la sfida decisiva per l'approdo ai quarti contro gli 'Spurs' di Antonio Conte nuovamente con il suo estremo difensore titolare tra i pali. E il diretto interessato è dello stesso avviso.

Maignan punta Milan-Atalanta, ma senza correre rischi — Il piano ideale, però, tanto per Pioli quanto per Maignan, è di non arrivare a Londra senza minuti nelle gambe. Ecco perché il numero 16 del Diavolo proverà ad esserci per Milan-Atalanta. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per capire se il rientro sarà a 'San Siro'. Aumenteranno i carichi del programma di recupero, per ritrovare la forza esplosiva di un tempo. Ma sempre con la massima prudenza.

Se Maignan - che non forzerà né correrà inutili rischi - non dovesse farcela, tornerà in campo per Fiorentina-Milan del prossimo 4 marzo al 'Franchi'. Milan, i 'fantasmi' di Leao: i motivi della sua flessione >>>

