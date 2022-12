Milan, Maignan ancora ai box alla ripresa: i problemi di Pioli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Mike Maignan. Il portiere, si legge, aveva in testa la partita contro la Salernitana come gara giusta per il rientro. Il francese, però, ha avuto ancora problemi con il polpaccio sinistro e non èancora pronto. Un ritardo, si legge, che potrebbe essere un serio problema per il Milan. Con Tatarusanu la difesa gioca in modo diverso e il portiere francese resta insostituibile. Per questo, se i tempi si dovessero allungare, Sportiello a gennaio potrebbe essere un'opzione percorribile, Atalanta permettendo naturalmente.