Milan, esami ok per Maignan: ecco quando potrebbe tornare in campo

Mike Maignan, portiere del Milan, ha svolto degli esami strumentali per capire a che punto fosse il recupero dall'infortunio. Buone notizie

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, poiché ieri si è sottoposto ad alcuni accertamenti programmati in precedenza dal club rossonero. Il responso, stavolta, ha fatto tornare il sorriso sulle labbra dell'estremo difensore francese e dei tifosi milanisti.

Milan, buone notizie su Maignan — Gli esami, infatti, hanno evidenziato "una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione". Il polpaccio sinistro di Maignan, tormentato da una lesione al gemello mediale rimediata a settembre ed una al soleo riportata ad ottobre, sta meglio. Il trattamento conservativo portato avanti dallo staff medico del Milan sta dando - finalmente - i risultati sperati.

L'ex PSG e Lille, ora, proseguirà con il programma di cure e di lavoro atletico propedeutico al suo ritorno in campo. Con un obiettivo ben preciso. Maignan, infatti, vuole riprendersi il posto tra i pali della porta rossonera in occasione di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 14 febbraio prossimo a 'San Siro'.

In campo a 'San Siro' a San Valentino? — L'occasione sembra fatta apposta per il rientro prezioso di Maignan nella porta del Milan. Nelle notti da dentro o fuori, infatti, il Diavolo è finito per ora due volte k.o.: prima a 'San Siro' contro il Torino in Coppa Italia, quindi a Riyad (Arabia Saudita) contro l'Inter nella finale della Supercoppa Italiana. Orfani di Maignan, anche i solitamente impeccabili Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Simon Kjær sono andati in enorme difficoltà.

Maignan, finora, ha saltato 17 partite del Milan: se ne aggiungeranno almeno altre 4, quelle che separano i rossoneri dalla sfida di andata in Champions contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. Se tutto filerà liscio, come sperano in casa rossonera, 'Magic Mike' ricomincerà ad opporsi agli avversari iniziando da Harry Kane e Heung-Min Son.