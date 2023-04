Milan, Maignan ancora parate decisive: Vieri lo incorona

Mike Maignan , resta un giocatore decisivo per il Milan : le sue parate contro il Napoli non sono passate inosservate. Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport.

Milan, contro il Napoli ancora decisivo Maignan

Nella prima notte dei quarti di Champions, si legge, Mike Maignan ha illuminato San Siro: su Zielinski, Elmas, Di Lorenzo ha compiuto delle ottime parate. Inoltre, Mike si avvicinava al centrocampo per dare indicazione sui piazzati o per un po’ di stretching. Raccontano a Milanello che Maignan sia un fuoriclasse anche nella capacità di attenzione e nella volontà di emergere. Mike studia scrupolosamente ogni lavoro che gli viene proposto, e che poi finisce per accettare sempre con disponibilità. Così Mike si è guadagnato la stima dei compagni, degli avversari, ovviamente dei tifosi e dei grandi ex. A fine partita è stato festeggiato da Calabria, Tonali e poi da tutti gli altri; Spalletti e Di Lorenzo si sono congratulati davanti alle telecamere. Anche Bobo Vieri lo ha incoronato alla Bobo Tv.