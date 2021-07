Milan, Maignan è il dopo Donnarumma. Ha due importanti ‘benedizioni’

Mike Maignan raccoglierà l'eredità di Gianluigi Donnarumma tra i pali della porta del Milan. Il ragazzo è campione di Francia in carica

Il passato si chiama Gianluigi Donnarumma ; il presente e il futuro del Milan , invece, rispondono al nome di Mike Maignan . 'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato il 'passaggio di consegne' tra i pali della porta rossonera, spiegando come Maignan dovrà avere le spalle ancora più larghe, adesso, nella sua missione di sostituire l'ex idolo Gigio, divenuto eroe con l' Italia agli Europei .

Adesso, tra i tifosi del Milan, secondo il quotidiano torinese, prevale il risentimento nei confronti di Donnarumma per il divorzio. Ma sarà inevitabile, quando inizieranno le partite vere, fare un confronto tra lui e Maignan. Il quale, scelto per raccogliere l'eredità di Donnarumma, è senza dubbio un tipo tosto. Lo ha confermato Carlo Ancelotti , che lo ha allenato quando, giovanissimo, lui si affacciava nella Prima Squadra del PSG .

"Freddo, essenziale nella tecnica. Mai spettacolare, ma sempre molto concreto e utile", ha detto Ancelotti di Maignan. La seconda, importante, 'benedizione' nell'operazione di calciomercato che ha portato Maignan, campione di Francia in carica con il Lille , al Milan, è arrivata da Zlatan Ibrahimovic . Quando Maignan era un ragazzino alle prime armi nel PSG, Zlatan era la stella e si accorse in allenamento degli attributi che aveva l'attuale nuovo portiere milanista.

Eletto miglior portiere della Ligue 1 nella stagione 2018-2019, Maignan ha vinto il titolo nazionale nel 2020-2021 e lunedì 26 luglio sarà a Milanello per mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan, su di lui, ha investito 15 milioni di euro, bonus inclusi, convinto che riuscirà a far dimenticare l'estremo difensore della Nazionale Italiana.