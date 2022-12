Milan, countdown per il rientro di Maignan: la data più probabile

Mike Maignan, portiere del Milan, non gioca da settembre e ha saltato anche i Mondiali in Qatar. Ecco quando potrebbe rientrare in campo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, che si affaccerà sul nuovo anno, il 2023, con l'etichetta di valore aggiunto della compagine di Stefano Pioli. Il Diavolo, infatti, ha fatto a meno di lui per due mesi, costringendo agli straordinari Ciprian Tătărușanu.

Maignan, per via degli infortuni, è stato costretto a saltare anche i Mondiali in Qatar con la sua Francia. Avrebbe volentieri raggiunto Theo Hernández e Olivier Giroud; invece, adesso, gli toccherà il ruolo di consolare entrambi per il traguardo sfumato sul più bello.

Milan, Maignan può rientrare contro il PSV — Smaltita la delusione personale, ora Maignan dovrà nuovamente pensare al Milan. Mettendo nel mirino un pronto rientro in campo. Per il 'CorSport', al momento, l'obiettivo dell'ex estremo difensore di Lille e PSG è di giocare l'amichevole PSV Eindhoven-Milan, in programma il prossimo 30 dicembre in Olanda, condizioni fisiche permettendo.

Si tratterà, infatti, dell'ultimo test del Diavolo di Pioli prima di rituffarsi in campionato, con la gara di Salerno del 4 gennaio 2023, alla caccia del Napoli. Per Maignan, reduce da una duplice lesione al polpaccio sinistro, la sfida di Eindhoven potrebbe rappresentare il rodaggio prima di rientrare effettivamente tra i pali della porta rossonera.

L'ultima partita esattamente tre mesi fa — Contro Arsenal e Liverpool il portiere ha dato priorità alla prudenza. Un collaudo verso la trasferta dell'Arechi, però, va messo in conto. Soprattutto se si considera che l'ultima partita del francese risale esattamente a tre mesi fa e che il mese di gennaio presenterà anche l'appuntamento con il primo trofeo della stagione, la finale di Supercoppa Italiana.

Si disputerà il derby contro l'Inter e Maignan, ne siamo certi, non vorrà di certo mancare all'evento.