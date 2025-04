Milan, Licari: “Il vero Theo ti cambia”. Poi una domanda su Leao

"In teoria tutto può succedere, anche che il Milan rientri sorprendentemente in corsa per un posto al sole in Europa". Così Fabio Licari, giornalista, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco la sua analisi: "Gli splendidi gol di Leao e del redivivo Theo come ai tempi belli, la difesa a tre che non ha mai corso rischi, e una mentalità offensiva fino all’ultimo, la classifica sembra d’improvviso meno sgradevole: la Fiorentina è a un punto, la Roma a due, la Lazio oscilla anche nelle coppe, la Juve sembra in ripresa e ora vediamo con il Lecce, l’Atalanta sembra sperduta".