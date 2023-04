Milan-Lecce 2-0, la moviola: “Non c’è rigore su Theo” | Serie A News

La moviola di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023. Un solo episodio dubbio nel match di 'San Siro'. L'analisi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 per i rossoneri ieri pomeriggio a 'San Siro'. Sufficienza, voto 6, per l'arbitro del match, il signor Daniele Chiffi della sezione A.I.A. di Padova, poiché "ha sbagliato una valutazione su tre episodi salienti e non sempre è sembrato essere nel vivo dell'azione".

Milan-Lecce 2-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' — Al 14' del primo tempo contrasto, nell'area di rigore del Lecce, tra Theo Hernández, terzino sinistro del Milan e Federico Baschirotto, centrale difensivo della squadra ospite. Chiffi indica subito il dischetto, assegnando quindi il calcio di rigore per il Diavolo. Al V.A.R., però, Maurizio Mariani lo richiama al monitor. Il francese, con l'esterno destro, sposta il pallone; il quale, successivamente, è calciato in fallo laterale dal difensore in scivolata prima che il difensore finisca contro Theo in una normale dinamica di gioco.

Theo, niente rigore. Hjulmand-Thiaw, lo stesso — Giusto revocare, quindi, la massima punizione. Ulteriore episodio da moviola di Milan-Lecce al 52', quando Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce, respinge con il braccio destro, in piena area di rigore, il tiro di Malick Thiaw. Il braccio del giocatore dei salentini, però, rimane entro la sagoma del suo corpo. L'intervento, dunque, non è punibile. Infine, l'ultimo flash della partita è al 70', quando Alexis Saelemaekers trattiene, leggermente, l'avversario Alexis Blin in area di rigore rossonera.

L'entità di questo intervento è valutata, da Chiffi, sul campo senza che intervenga il V.A.R.. Decisione che, secondo la 'rosea', appare condivisibile quella del direttore di gara veneto.