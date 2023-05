Milan-Leao, insieme fino al 2028: clausola da 170 milioni

Il Milan e Rafael Leao , una storia d'amore che è destinata a durare ancora per un bel po'. I rossoneri e il portoghese, sono ormai prossimi al rinnovo di contratto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta tutte le cifre del nuovo contratto, con bonus alla firma, ingaggio e anche una nuova clausola rescissoria.

Milan, ecco il rinnovo di Leao

Il Milan e Leao ancora insieme. Il club rossonero, si legge, ieri poco dopo l’ora di pranzo avrebbe depositato il nuovo contratto sino al 2028 all’ufficio tesseramenti della Lega di Serie A. L’ultima accelerazione, quella decisiva, sarebbe arrivata intorno a mezzogiorno, quando dallo Sporting Lisbona hanno inviato il segnale. Da lunedì l’istituto di credito incaricato dal Lilla aveva avviato la procedura per il bonifico dei 22 milioni attribuiti al club portoghese dalle varie sentenze. Milan e Leao erano d'accordo da gionri, i vertici rossoneri avevano trovato l’intesa sul piano economico con l’aumento dai precedenti 1,5 milioni netti a quota 7 milioni. Leao ha anche ottenuto 2 milioni di buonentrata più i classici bonus. Modifiche anche per quanto riguarda la clausola: la rosea riporta della nuova cifra, ovvero 170 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un giocatore del PSG?