A differenza di Theo e Maignan, il numero 10 rossonero non ha mai spinto per andarsene. Anzi, dopo i colloqui con Allegri è rimasto molto colpito e motivato. La voglia di rimanere di Leao, unita all’intenzione di Allegri di valorizzarlo, fa ben sperare per una stagione importante, in cui Leao, come detto dallo stesso Allegri in conferenza, è negli anni della maturazione e lo vuole come assoluto protagonista.