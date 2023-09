Milan, prova opaca per Leao: col Verona parte dalla panchina

Milan, turnover anche per Leao

Leao però arrivava dalla partita con l'Inter in cui aveva segnato il gol del momentaneo 2-1, ma anche da gesti e smorfie di disappunto. Ecco perché tra la partita contro il Verona e quella di Cagliari, ovvero le prossime due sfide ravvicinate in campionato, il portoghese potrebbe riposare e non giocare almeno una delle due. Non si tratta di panchina punitiva, bensì una logica di rotazione che Pioli. Il Milan, continua il quotidiano, sta tutto dalla parte di Leao, ma ora Rafa ha più responsabilità. Anche gli altri compagni di squadra si sono schierati tutti a favore del talento portoghese.