Milan, le due facce di Ibrahimovic: piace così e resterà in rossonero

Zlatan Ibrahimovic, carisma e litigi: le due facce del re del gol del Milan. Tra oggi e domani firma il rinnovo del contratto con il Diavolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , al centro delle polemiche in questi giorni per l'espulsione rimediata sabato pomeriggio sul campo del Parma . Il quotidiano sportivo nazionale ha parlato dell'attaccante svedese definendolo 'a due facce': Dr. Zlatan e Mr. Ibra .

Dall'altro, però, c'è anche il calciatore che, spesso, mette in difficoltà il Milan per via del suo carattere dirompente. Un modo di fare che, talvolta, ha portato Ibrahimovic a qualche discussione ed a qualche provvedimento disciplinare di troppo. Comunque, l'Ibrahimovic di oggi è lontano anni luce dal calciatore talentuoso e rissosissimo dei suoi esordi in Italia.