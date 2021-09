Milan-Lazio, prima chiamata per Messias: c’è curiosità sul brasiliano

Junior Messias sarà convocato per Milan-Lazio di domenica dal tecnico Stefano Pioli. Ci sarà occasione per vederlo esordire in rossonero?

Daniele Triolo

Junior Messias, ultimo acquisto rossonero, sarà convocato per Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. Come riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, c'è grande curiosità intorno al brasiliano, classe 1991, giunto in prestito oneroso per 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5,4 dal Crotone.

In questo tour de force di gare che attende il Milan, contro Lazio, Liverpool e Juventus (entrambe in trasferta), è probabile che il tecnico Stefano Pioli getti nella mischia Messias. Così facendo, l'allenatore inizierà a tastare direttamente le qualità del fantasista sudamericano e la sua adattabilità all'interno del sistema di gioco del Diavolo.