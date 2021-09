Milan-Lazio, Immobile recupera dall’infortunio: sarà regolarmente in campo

Ciro Immobile ha recuperato dall'infortunio e sarà regolarmente in campo in Milan-Lazio, match valido per la 3^ giornata di Serie A

Allarme rientrato in casa Lazio. Ciro Immobile aveva infatti lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare. Un infortunio che però lo ha tenuto in dubbio per il match contro il Milan soltanto per qualche ora. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, l'attaccante si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo nella giornata di ieri: pertanto non ci sono dubbi per Maurizio Sarri, che schiererà il giocatore al centro dell'attacco dal primo minuto. Intanto ecco il retroscena su Luis Alberto: lo spagnolo voleva il Milan in estate