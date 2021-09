Milan-Lazio, Ibrahimovic tornerà a giocare dopo quattro mesi

Zlatan Ibrahimovic farà il suo ritorno in campo oggi, durante Milan-Lazio a 'San Siro': ultima partita giocata il 9 maggio scorso a Torino

Il 'Corriere della Sera' oggi ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic farà il suo ritorno in campo per Milan-Lazio di questo pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. Ibrahimovic è tornato, ha una voglia matta di riprendersi il tempo perduto. Scenderà di nuovo sul terreno di gioco dopo ben quattro mesi dall'ultima partita disputata, Juventus-Milan 0-3 dello 'Stadium'.

Da lì, l'infortunio al ginocchio sinistro, le settimane di terapia conservativa, poi l'operazione in artroscopia dello scorso 18 giugno e la lunga riabilitazione. Oggi, quindi, in Milan-Lazio, Ibrahimovic tornerà a fare ciò che più gli piace, giocare a calcio. Ad accoglierlo ci saranno circa 35mila spettatori: stadio, dunque, tutto esaurito per il massimo della capienza disponibile (50%).

Di fronte, Ibrahimovic si ritroverà la Lazio, uno dei suoi bersagli preferiti. L'attaccante del Milan l'ha punita 8 volte in 14 partite. Lo svedese, ha commentato il 'CorSera', è carico. Chi gli è vicino a Milanello tutti i giorni assicura come il numero 11 rossonero stia benissimo, di gambe e di umore.

Naturalmente, Zlatan non ha i 90' nelle gambe, come spiegato ieri dal tecnico rossonero Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia. L'allenatore non è infatti intenzionato a schierarlo titolare, bensì a gara in corso: dal 1' giocherà, dunque, Ante Rebic nel ruolo di centravanti.

Scelta conservativa, forse, ma saggia di Pioli visto che, nei prossimi giorni, il Diavolo sarà atteso dalla trasferta di Liverpool in Champions League e, successivamente, da quella di Torino contro la Juventus in Serie A. Con Olivier Giroud appena uscito dal CoVid, servirà un Ibrahimovic in forma e riposato.