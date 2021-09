Milan-Lazio, Ibrahimovic infiamma ‘San Siro’: in campo almeno un tempo

Zlatan Ibrahimovic giocherà almeno 45' in occasione di Milan-Lazio di domenica pomeriggio. Partirà titolare o subentrerà a gara in corso?

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo in occasione di Milan-Lazio di domenica pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola, sottolineando come Ibra, da quando ha fatto ritorno al Milan, ha segnato finora 28 gol. Di questi, però, soltanto uno davanti ai suoi tifosi: il 28 gennaio 2020 in Coppa Italia contro il Torino. Quindi, la pandemia di coronavirus e la chiusura degli stadi per 18 mesi ha impedito a Zlatan di poter festeggiare una rete dinanzi il proprio pubblico.

Milan-Lazio, per Ibrahimovic, sarà dunque un'opportunità per segnare una rete da festeggiare davanti la propria gente. Soprattutto, però, la chance di ritrovare il campo dopo quattro mesi. L'ultima apparizione risale a maggio, Juventus-Milan 0-3. Da lì, infortunio al ginocchio sinistro, terapia conservativa, l'operazione in artroscopia subita a giugno e la lenta riabilitazione tra palestra e campi di Milanello. Dove ha iniziato a lavorare con il gruppo dalla scorsa settimana.

La positività al CoVid di Olivier Giroud, di fatto, contribuirà ad accelerare un po' il reinserimento dell'attaccante scandinavo in organico. E, forse, giocherà Milan-Lazio da titolare. Lo si potrà cominciare a capire già oggi, quando, nel pomeriggio, il Diavolo riprenderà gli allenamenti agli ordini del tecnico Stefano Pioli dopo due giorni di riposo: il nativo di Malmö potrebbe essere provato nell'undici titolare durante la partitella di fine seduta.

Ibrahimovic in Milan-Lazio ci sarà. Questa è la notizia. Da stabilire, ad ogni modo, se partirà dall'inizio (come sia Ibra sia Pioli preferiscono, e su questo stanno ragionando) per giocare magari anche solo un tempo prima di lasciare spazio sul terreno di gioco ad Ante Rebic o Rafael Leao, oppure se subentrerà a gara in corso. Il test contro i biancocelesti servirà anche a capire quanti minuti nelle gambe abbia Ibra in vista di Liverpool-Milan e Juventus-Milan della prossima settimana.

Zlatan, dunque, è pronto ad infiammare nuovamente 'San Siro' con i suoi gol e le sue giocate. Stanco di esultare in uno stadio vuoto, ora è il momento di tornare a far saltare di gioia il suo popolo.