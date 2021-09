Milan-Lazio, Giroud è out: Pioli ha quattro soluzioni per sostituirlo

Olivier Giroud ha contratto il coronavirus e dunque salterà Milan-Lazio di domenica prossima. Chi al suo posto? Le opzioni per Stefano Pioli

Daniele Triolo

Olivier Giroud ha contratto il coronavirus e, pertanto, salterà Milan-Lazio di domenica 12 settembre delle ore 18:00 a 'San Siro'. Una grana per Stefano Pioli, tecnico rossonero, che si era goduto una grande prestazione (con tanto di doppietta) del bomber francese nell'ultimo impegno disputato dal Milan, sempre in casa, contro il Cagliari.

Giroud, a rischio anche per la trasferta di Liverpool, avrebbe fatto davvero comodo a Pioli per Milan-Lazio, primo big match della stagione rossonera. I quotidiani sportivi oggi in edicola si interrogano, dunque, su chi potrà sostituire il centravanti francese ex Chelsea nel cuore dell'attacco rossonero contro la formazione di Maurizio Sarri.

Pioli, di fatto, può contare su quattro soluzioni possibili. La prima è quella di forzare il rientro in campo dal 1' di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese sta bene, è tornato ad allenarsi in gruppo da un paio di giorni. Sta ritrovando la forma, è carico, motivato e scalpita dalla voglia di giocare. Ma è pur sempre fuori causa, da una partita ufficiale, dallo scorso mese di maggio.

Ecco perché, dunque, si potrebbe pensare che Pioli ricorra a soluzioni già sperimentate (a dir la verità senza grande esito) nella passata stagione per sostituire Giroud in questo imminente Milan-Lazio. Una prevede l'utilizzo di Rafael Leao da centravanti; l'altra, invece, presuppone che sia Ante Rebic ad occupare quella porzione di campo. Entrambi, ad ogni modo, sarebbero adattati e non veri e propri depositari del ruolo.

Attenzione, quindi, alla quarta soluzione, la carta a sorpresa: Pietro Pellegri. L'attaccante genovese, classe 2001, non era stato convocato contro il Cagliari poiché ancora alla ricerca di una condizione atletica accettabile. Il Milan, sfruttando la sosta per le Nazionali e la non convocazione con l'Italia Under 21, in questi giorni a Milanello sta lavorando sul suo fisico e sulla sua tenuta, muscolare ed atletica.

Così da evitare, in futuro, gli infortuni che ne hanno fin qui minato la breve carriera. Contro la Lazio, Pellegri sarà convocato. Se poi giocherà anche titolare in luogo di Giroud, questo dovrà deciderlo Pioli.