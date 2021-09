Milan-Lazio, e se tra Ibrahimovic e Immobile spuntasse Rebic?

Ante Rebic dovrebbe partire dal 1' in Milan-Lazio di oggi. Se fosse il croato il protagonista insospettabile della partita di 'San Siro'?

Daniele Triolo

Ante Rebic, molto probabilmente, giocherà titolare oggi pomeriggio a 'San Siro' per Milan-Lazio, partita della 3^ giornata della Serie A 2021-2022. Il croato, classe 1993, dovrebbe dunque giocare dal 1', nel ruolo di centravanti, visto che Olivier Giroud non è stato convocato per la gara contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.

Ci sarà, durante la partita, la staffetta con Zlatan Ibrahimovic, che, al contrario, partirebbe dalla panchina per poi subentrare all'ex Eintracht Francoforte. 'Tuttosport' oggi in edicola, dunque, si domanda se, nella sfida tra i due bomber tanto attesi, lo stesso Ibra ed il laziale Ciro Immobile, alla fine non sia proprio Rebic a fare da 'terzo incomodo' in Milan-Lazio di oggi.

Ibrahimovic ha segnato già 8 gol in 14 gare giocate contro la Lazio, Immobile ha giù punito 7 volte il Milan. Rebic, invece, è giocatore che, da quando veste la maglia rossonera, si 'sveglia' nel girone di ritorno. L'auspicio del Diavolo è che, al contrario, in questa stagione il suo numero 12 inizi a produrre reti sin dall'avvio, di modo da poter aumentare il suo potenziale offensivo.

Mentre Ibrahimovic, alla soglia dei 40 anni, dichiara a 'France Football' di non soffrire la mancanza del Pallone d'Oro, ma casomai il contrario, e Immobile, attuale capocannoniere del torneo, deve respingere le tante critiche ricevute in Nazionale, Rebic, certamente, parte in sordina a poche ore da Milan-Lazio. Ma si candida, oltre che ad una maglia da titolare, anche a stupire critica e scettici. Milan-Lazio, le probabili formazioni della partita di 'San Siro' >>>