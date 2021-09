Milan-Lazio è anche Pioli contro Sarri: gara ad alto contenuto tecnico

Milan-Lazio, 3^ giornata di Serie A, sarà una partita importante. Stefano Pioli e Maurizio Sarri fanno giocare molto bene le loro squadre

Anche la Lazio, però, arriva da due successi 'corposi'. Il primo ad Empoli ( 1-3 ) contro una squadra che, per diversi momenti, ha creato grattacapi ai ragazzi di Maurizio Sarri . Squadra, che, non va dimenticato, la settimana seguente ha sbancato l'Allianz Stadium. Il secondo passando contro uno schiacciasassi ( 6-1 ) allo stadio 'Olimpico' contro lo Spezia , che pure era andato in vantaggio.

Sarri è consapevole che sul volume di quest'ultima vittoria (tripletta di Ciro Immobile) è meglio non illudersi. Il suo credo calcistico, infatti, non si trasmette in poche settimane. Troppo facile, in fin dei conti, sbriciolare la difesa dello Spezia così come è stato per il Milan di Pioli avere la meglio sul timido Cagliari di dieci giorni fa. Milan e Lazio, comunque, per il 'CorSport', sono due squadre che rubano l'occhio e invitano allo spettacolo.