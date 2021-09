Milan-Lazio, con Pioli ripartenze ‘lente’. Ma che numeri recenti!

Stefano Pioli, tecnico del Milan, aspetta la Lazio nella prima partita dopo la sosta per le Nazionali. In genere non torna con il botto ...

Daniele Triolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, aspetta la Lazio per la 3^ giornata di Serie A: la partita contro la sua ex squadra si disputerà domenica, alle ore 18:00, a 'San Siro'. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato che, storicamente, le squadre di Pioli fanno abbastanza fatica nelle partite giocate immediatamente dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali.

In 41 precedenti nella sua carriera di tecnico in Serie A, infatti, Pioli ha vinto 15 volte, ha pareggiato in 14 occasioni e perso in 12 circostanze. Sono stati 57 i gol segnati dalle squadre da lui dirette; 50 quelli subiti. Dalla stagione 2016-2017, poi, Pioli ha vinto appena 5 incontri alla 'prima' dopo un rientro dalla pausa Nazionali.

Attenzione, però, perché, se da un lato è vero che con Pioli, spesso, c'è una 'ripartenza lenta', è altrettanto vero, però, che da quando ha rilevato la conduzione tecnica del Milan l'allenatore di Parma si è segnalato, al contrario, per l'ottimo impatto e per delle serie 'sprint'. Nell'ottobre 2019, subentrando a Marco Giampaolo sulla panchina rossonera, Pioli ha risollevato in poco tempo il Diavolo.

Preso sull'orlo della zona retrocessione, alla fine lo ha condotto alla qualificazione in Europa League. Passando per il lockdown. Dopo il quale, come si ricorderà, da giugno ad agosto 2020 il Milan di Pioli volò, totalizzando 30 punti in 12 gare ed esprimendo un gioco fantastico. Oggi, quindi, Pioli è considerato un valore aggiunto del Milan. E forse non è proprio un caso che soltanto i rossoneri e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini siano ripartiti, appunto, con lo stesso stratega. Ecco le top news di oggi sul Milan.