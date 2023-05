Milan-Lazio 2-0, la moviola: “Rebic, gol da annullare” | Serie A News

La moviola di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri pomeriggio a 'San Siro' e terminata 2-0 per il Diavolo di Stefano Pioli. Gara con qualche sbavatura, secondo la 'rosea', per l'arbitro Antonio Rapuano della sezione A.I.A. di Rimini, che ha rimediato 5,5 in pagella.

Milan-Lazio, la moviola del match di 'San Siro' — Esagerati, infatti, i cartellini gialli per i laziali Alessio Romagnoli (fallo su Olivier Giroud) e Luca Pellegrini (intervento su Ante Rebic), così come quello per Malick Thiaw - che era anche diffidato - per il fallo nel finale sul centrocampista ospite Toma Bašić.

Annullato correttamente, secondo la moviola di Milan-Lazio de 'La Gazzetta dello Sport', il gol di Rebic, in netto fuorigioco, mentre ha fatto bene Rapuano - con l'ausilio del V.A.R. - a convalidare la rete rossonera di Ismaël Bennacer. Sul rinvio di Ivan Provedel, infatti, Giroud ha un piede sulla linea dell'area biancoceleste.

Il gol di Giroud è buono: ecco perché — Ma il gol non può essere annullato perché il possesso palla è proprio degli ospiti. In questo caso, dunque, l'attaccante del Milan non interferisce e non impedisce la ripresa del gioco. Può, pertanto, intercettare il pallone una volta che quest'ultimo è tornato in gioco.