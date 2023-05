Milan, Leao infortunato: oggi esami decisivi. Ci sarà nel derby?

Il Milan ha battuto la Lazio a 'San Siro' ma ha perso subito Rafael Leao per infortunio. Il Diavolo spera di riaverlo per mercoledì sera

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan di Stefano Pioli che ieri pomeriggio, in occasione del match disputato a 'San Siro' dai rossoneri contro la Lazio, è uscito per un infortunio muscolare all'11'. I suoi compagni, poi, hanno fatto il loro dovere, battendo per 2-0 i biancocelesti con le reti di Ismaël Bennacer e Theo Hernández, ma in casa rossonera c'è ansia per le condizioni del nativo di Almada.

Milan, Leao infortunato: oggi esami per il portoghese — Leao, come riferito dalla 'rosea', farà questa mattina gli esami alla gamba destra per capire l'entità del suo problema. La serata di ieri ha però portato aggiornamenti positivi per i tifosi del Milan. Leao era tranquillo e nel mondo rossonero si è fatto largo un ottimismo teso, ma diffuso. Il tutto giustificato dalle prime visite, dalle sensazioni del calciatore e dai commenti post-partita. Per capire se Leao ci sarà per il derby di Champions League tra Milan e Inter bisognerà aspettare almeno gli esami di oggi, però tutti contano che ci sia. E non è poco.

Ma cosa è successo ieri a Leao durante Milan-Lazio? Al 8' Leao è andato in contropiede, ha puntato e fintato il portiere ospite, Ivan Provedel, salvo poi cadere su di lui. È rimasto in campo un minuto, ha provato a giocare un pallone, poi si è toccato l'interno coscia. Il muscolo interessato è l'adduttore, il sospetto è quello di un'elongazione. Quindi il giocatore si è avvicinato a bordo campo con una smorfia.

C'è ottimismo: giocherà mercoledì sera contro l'Inter? — Pioli gli ha detto di uscire, per evitare qualsiasi rischio. Leao è rimasto per un po' in panchina con il ghiaccio e, parlando con Divock Origi, gli ha fatto segno di aver sentito tirare. Poi è tornato negli spogliatoi con i medici. Al termine di Milan-Lazio, Pioli ha parlato delle condizioni dell'attaccante portoghese. «Rafa ha avuto un affaticamento o un sentore, non dovrebbe essere niente di particolare. Si è fermato perché ha avuto qualcosina, sembrerebbe si sia fermato in tempo. Per quello che mi ha detto lui, non credo sia una cosa particolarmente grave, poi è chiaro che giochiamo tra quattro giorni e vedremo. Credo che sarà importante domani, come starà domattina. A livello muscolare si valuta sempre il giorno dopo ma era sereno».

In conferenza stampa, poi, Pioli ha smentito i 'rumors', circolati a 'San Siro' durante Milan-Lazio, secondo i quali Leao avrebbe avuto già qualche problema prima del match contro i biancocelesti. «Secondo voi, se Rafa non fosse stato al 100%, l’avrei schierato? Stava benissimo, non ho messo in campo un giocatore non in condizione. Spero che giochi mercoledì». Leao, uscendo dallo stadio, camminava bene. Soprattutto, ai colleghi di 'SportMediaset' ha poi detto «sto bene, sto bene, nulla di grave». E Junior Messias, nel post-partita, ha aggiunto: «Rafa mi ha detto che sta bene e che non c’è niente di serio». Milan, per la difesa colpo in Serie A >>>