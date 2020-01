Milan, la nuova vita di Ibrahimovic: alloggia in hotel e pranza con Leao

NEWS MILAN – “La Gazzetta dello Sport”, in edicola questa mattina, parla della nuova vita di Zlatan Ibrahimovic a Milano. Lo svedese non ha ancora compiuto il trasloco vero e proprio, visto che in questo momento ha scelto un hotel signorile in Piazza della Repubblica. L’albergo ha a disposizione una palestra attrezzatissima, aperta per gli ospiti 24 ore al giorno, mentre dalla terrazza-ristorante si può ammirare una splendida vista della citta di Milano.

Per il momento l’attaccante del Milan ha scelto di stare da solo e di non spostare a famiglia per soli cinque mesi, quelli che separano dalla fine del campionato. Se tutto andrà come deve andare e Ibra prolungherà il soggiorno di un’altra stagione, allora tornerà accompagnato dai suoi cari. Per quanto riguarda invece Milanello, Ibrahimovic a pranzo si sta sedendo spesso vicino a Rafael Leao: tra i due c’è feeling, così come dimostrato dal post pubblicato dal portoghese qualche giorno fa. Clicca qui per scoprirlo, continua a leggere >>>

