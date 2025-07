Milan, la Lega Serie A discute un’importante novità sulle gare rinviate

Milan, novità sui rinvii: la Serie A cambia la regola per il recupero delle partite. Ecco cosa sta per decidere il Consiglio di Lega

La Lega Serie A valuta i recuperi delle partite rinviate entro 24 ore, chi non si presenterà ...

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la nuova norma stabilirà di giocare le partite rinviate entro le 24 ore successive alla data prestabilita, ovviamente qualora non ci fossero intoppi nei calendari dovuti alle coppe europee. Inoltre, prevederà una sconfitta a tavolino per la squadra che deciderà di non presentarsi al recupero della partita.