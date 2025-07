Milan, la cura Allegri per far tornare protagonista Leao

Il metodo Allegri: ironia, coccole ed empatia — Leao è un giocatore che ha bisogno di essere coccolato , non serve il pugno duro per spronarlo - chiedere a Fonseca e Conceicao - e questo Allegri lo sa. Come un bravo psicologo, il tecnico rossonero saprà toccare le corde giuste attraverso l'ironia, l'empatia, la leggerezza e indicazioni chiare. Allegri proverà in tutti i modi a responsabilizzarlo, Leao lo sa e apprezza.

Ecco come lo valorizzerà sul piano tattico — Oltre che stimolarlo, Allegri ha pensato dal punto di vista tattico su come far esaltare le caratteristiche di Leao. Fondamentali saranno i lanci o le imbucate di Modric, Ricci o Jashari per innescare la velocità e il dinamismo di Leao nelle ripartenze. Ora tocca al portoghese, servirà la massima applicazione per essere protagonista di una stagione da top-player come si aspetta il suo allenatore e tutti i tifosi rossoneri.

Leao cambia ma resta lo stesso di sempre — I primi segnali di un Leao diverso arrivano già dal raduno, infatti domenica si è presentato un'ora in anticipo. È sempre tra i primi a scendere in campo e si è addirittura fermato a dormire a Milanello, nonostante non fosse obbligatorio. A novembre sono nati i suoi due gemelli: Leonardo e Thiago. La paternità lo ha fatto maturare, anche se Leao, nel pieno dei suoi 26 anni, continua ad essere lo stesso di sempre, un ragazzo sempre sorridente - anche se la recente scomparsa del suo compagno di nazionale e amico Diogo Jota, lo hanno profondamente segnato - e che ama divertirsi con le sue due grandi passioni, i videogiochi e il rap.