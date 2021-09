Milan, Kessie verso il rientro in gruppo: possibile ritorno con la Lazio

Franck Kessie corre verso il recupero. La prossima settimana l'ivoriano ritornerà in gruppo e punta ad esserci contro la Lazio

Dopo il ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, Franck Kessie si è subito fermato a causa di uno stiramento al flessore. Nonostante la sua assenza, il centrocampo del Milan ha risposto presente sia contro la Sampdoria che contro il Cagliari. Ma Stefano Pioli, ovviamente, non vede l'ora di recuperarlo. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' nella prossima settimana il 'Presidente' tornerà ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Probabile dunque il rientro in campo contro la Lazio. Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita.