Milan, Kessié è nella Top 11 dei calciatori africani | News

Milan, Kessié nell’undici ideale africano per il 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessié, calciatore ivoriano del Milan, figura nella Top 11 dei giocatori africani dell’anno 2020 nella formazione ideale della Globesoccer. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. La Globesoccer si occupa anche delle annuali premiazioni delle personalità del calcio. Bel riconoscimento, dunque, per il ‘Presidente‘ rossonero Kessié. Mercato Milan, colpo a sorpresa: concorrenza spietata per il trequartista! Vai alla news >>>