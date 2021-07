Milan, Kessié è alle Olimpiadi: quale preparazione atletica per lui?

Franck Kessié, centrocampista del Milan, parteciperà alle Olimpiadi. Tornerà a Milanello, nella migliore delle ipotesi, solo a fine mese

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista del Milan, come noto parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, che si terranno dal 23 luglio all'8 agosto, con la Nazionale della Costa d'Avorio. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Kessié sia già in ritiro con i compagni ivoriano e, a Milanello e dintorni, non lo si veda dall'ultima gara dello scorso campionato a Bergamo.

La partecipazione di Kessié alle Olimpiadi, logicamente, è stata concordata con il Milan nei minimi dettagli. Anche sotto il punto di vista degli allenamenti con gli 'Elefanti' del Commissario Tecnico Patrice Beaumelle. Per Stefano Pioli, però, ovviamente sarebbe stato meglio averlo a disposizione in rossonero sin da subito per lavorare in serenità con il resto del gruppo.

Kessié giocherà contro l'Arabia Saudita il 22 luglio, poi contro il Brasile il 25 e, infine, contro la Germania il 28. Nella migliore delle ipotesi per il Milan, ovvero qualora la Costa d'Avorio uscisse ai gironi, tornerebbe a Milanello il 29 luglio, a meno di un mese dall'inizio della Serie A 2021-2022.

Se, invece, gli ivoriani andassero ai quarti di finale, giocherebbero anche il 31 luglio e, pertanto, il ritorno di Kessié a Milano avverrebbe non prima del mese di agosto. Quale preparazione atletica potrà mai avere, a quel punto, l'ivoriano nelle gambe per affrontare un'annata impegnativa come quella che si prospetta per i rossoneri? Fodé Ballo-Touré ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Milan: ecco l'intervista a Milan TV