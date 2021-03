Milan, Kessie conquista l’Inghilterra: queste le reazioni d’Oltremanica

Milan, Kessie e le reazioni inglesi

Franck Kessie alla conquista dell’Europa. Il giocatore ivoriano, contro il Manchester United in Europa League, è stato senza dubbio il migliore in campo. Trascinatore di un Milan spavaldo ad Old Trafford, il centrocampista rossonero ha messo in campo una prestazione al limite della perfezione. Quel gol annullato nei primi minuti avrebbe davvero consentito a Franck un voto sensazionale. Se in Italia non ci si stupisce più per un ragazzo che ha dato conferme più volte, dall’Inghilterra si stropicciano ancora gli occhi per un Kessie ‘che ha dominato la scena’. Il sito della BBC scrive proprio così, aggiungendo che ‘McTominay e Matic non sono mai riusciti a contrastarlo’. Il Daily Mirror rilancia la grande partita di Kessie, che ha ‘impressionato contro un club che lo tiene in grande considerazione’. ‘La Gazzetta dello Sport’, riporta inoltre le voci di un giornalista che, vedendolo dal vivo, si è ‘reso conto delle sue grandi potenzialità’. Il Milan non vuole perdere Kessie: richieste inglesi e le cifre del rinnovo