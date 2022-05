Milan, Kalulu nel futuro: simbolo della squadra da blindare subito

La linea del Milan degli ultimi anni è riassunta in Kalulu: pagato poco, cresciuto esponenzialmente e ora cerca la consacrazione.

Stefano Bressi

Domani sera il Milan dei giovani, dei Pierre Kalulu, può fare la storia. Il progetto, riassunto proprio nel difensore francese classe 2000, è iniziato quattro anni fa e adesso cerca la chiusura del cerchio. Nessuno credeva nel Milan, così come nessuno credeva in Kalulu, sconosciuto ai più. Come ricorda il Corriere dello Sport, il difensore è arrivato nell'estate 2020 tra l'indifferenza generale, praticamente a costo zero. Ora vale almeno 17 milioni e un sospetto ai milanisti doveva venire quando i tifosi della sua vecchia squadra avevano protestato per averlo perso. Pian piano Kalulu è diventato un pilastro rossonero, imponendosi a sorpresa. Un gioiello ancora più prezioso, proprio perché ha accresciuto il proprio valore in rossonero. È il simbolo della cavalcata e del progetto, che può portare domani un successo che manca da troppo.

Tatticamente, fin da subito Kalulu ha dimostrato grande duttilità. Inizialmente è stato utilizzato subito come terzino destro, lavorando tatticamente su di lui. Poi qualche apparizione da centrale, dove ha dimostrato grandi doti. Così si è preso il posto e non l'ha più lasciato. Ha sfruttato le occasioni e ora rappresenta una certezza e un punto di forza. La difesa rossonera è un fattore importante. Veloce, concentrato, capace di giocare d'anticipo, ma anche di inseguire l'avversario. Se il Milan ha la migliore difesa del campionato, il merito è anche di Kalulu e di come Stefano Pioli ha lavorato su di lui.

Kalulu è felicissimo del proprio percorso, di essere al Milan e di come si trova. Non ha mai fatto problemi anche quando non giocava. Anche la società è felicissima di lui, tanto che presto dovrebbe esserci un incontro con i suoi agenti per parlare di rinnovo e adeguamento. Il contratto scade attualmente nel 2025 e potrebbe essere prolungato fino al 2027. Al momento prende solo 500 mila euro, mentre dovrebbe arrivare a 1,5 milioni a stagione.

Dovrebbe esserci quindi ancora lui in campo domani, con la formazione praticamente confermata in toto. Pioli ha però anche dei piccoli dubbi, che scioglierà probabilmente solo oggi o addirittura domani mattina. I dubbi però sono tutti dalla trequarti in su: dietro la difesa regge bene e Kalulu non si tocca. Intanto il Milan prepara un doppio colpo dal PSG >>>

