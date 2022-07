Milan, Kalulu è esploso. Ma ora è chiamato a confermarsi alla grande

Pierre Kalulu, difensore del Milan, è stato una rivelazione nell'ultima stagione. Adesso, però, deve confermarsi da titolare in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Pierre Kalulu, classe 2000, difensore del Milan. Il quale, non appena arrivato in rossonero, due anni fa, aveva detto: «Sono polivalente, posso fare tutti i ruoli in difesa. E sono veloce. Cercherò di impormi nel tempo».

Milan, quanto è diventato bravo Kalulu

Come evidenziato dalla 'rosea', alla fine è andata proprio così. Per prendersi il Milan, Kalulu ha dovuto armarsi di pazienza per le tante panchine. Ma quando mister Stefano Pioli lo ha spostato dal suo ruolo originario di terzino destro a quello di difensore centrale, l'ex Olympique Lione è esploso.

In coppia con Fikayo Tomori, Kalulu ha fatto le fortune del Milan. Due difensori così, che accelerano e 'mordono alle caviglie' poche altre squadre in Serie A possono permetterseli. Ora viene il bello per il giovane francese: dovrà confermarsi alla grande. Anche perché uno tra lui e il rientrante Simon Kjær dovrà stare fuori a turno. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>