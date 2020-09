Milan, Kalulu: buone doti messe in mostra da terzino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Pierre Kalulu. Classe 2000, giovane difensore preso per 480mila euro dall’Olympique Lione, il ragazzo ha destato una buona impressione in occasione di Milan-Novara, amichevole di mercoledì pomeriggio a Milanello.

Kalulu, buon esordio in amichevole con il Diavolo

Kalulu ha messo in mostra buone cose come terzino destro. La falcata è importante, ha evidenziato il quotidiano torinese, sebbene la fase difensiva sia ancora da rivedere e da registrare per i canoni del campionato italiano. Kalulu, però, senza dubbio può essere un profilo da far crescere e da aspettare. QUESTA L’ANALISI COMPLETA DEL SUO MATCH >>>