Milan-Juventus, parlano Zambrotta e Capello. De Ketelaere protetto

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, venerdì 7 ottobre 2022. La squadra di Stefano Pioli, infatti, domani pomeriggio ospiterà a 'San Siro' la Juventus per la 9^ giornata della Serie A 2022-2023. L'obiettivo è quello di rialzare subito la testa dopo il pesante cappotto subito in casa del Chelsea in Champions League. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.