Juventus, Vlahovic ancora a parte. Ma contro il Milan vuole esserci

Ma per Milan-Juventus, big match della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 di domenica 22 ottobre a 'San Siro', Vlahovic farà di tutto per essere in campo dall'inizio. La speranza del tecnico Massimiliano Allegri è di riaverlo a disposizione.

Dovrebbe esserci anche Chiesa — Così come Federico Chiesa, assente nel derby contro il Toro per un affaticamento all’adduttore, ma convocato dal Commissario Tecnico azzurro, Luciano Spalletti, per le gare dell’Italia con Malta e Inghilterra. Krunic, rinnovo vicino: le cifre del nuovo contratto >>>

