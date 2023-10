Milan-Juventus, Vlahovic dalla panchina: Chiesa in forte dubbio

Milan-Juventus, Chiesa non ce la fa?

Chiesa lavora ancora a parte, non ci sono le novità sperate in casa Juventus: l'attaccante non è rientrato in gruppo e ha fatto un lavoro individuale, differenziato, con l'obiettivo di superare il problema muscolare alla coscia che lo tiene ai box dall'antivigilia del derby di due settimane fa. Per la sfida di domenica con il Milan il recupero sembra difficile. Ieri Allegri ha ritrovato alla Continassa il gruppo al completo. Sono rientrati infatti gli ultimi nazionali impegnati in giro per il mondo: Bremer, Weah, McKennie, Locatelli, Gatti, Kostic e Rabiot si sono regolarmente allenati.