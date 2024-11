Milan-Juventus, infortuni a raffica. Thiago Motta prepara la sorpresa

Domani andrà in scena la partita tra Milan e Juventus. Una gara importantissima per i rossoneri per cercare di recuperare la strada persa in queste prime giornate di Serie A. La squadra di Fonseca si presenta a San Siro a meno 8 punti dalla vetta del Napoli e al settimo posto in classifica. Anche i bianconeri non arrivano al meglio a causa delle assenze.