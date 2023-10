Milan-Juventus, ‘San Siro’ tutto esaurito. In casa i rossoneri volano

'San Siro', con oltre 70mila spettatori, cercherà di spingere i rossoneri alla vittoria in questo Milan-Juventus. La squadra di Pioli, tra l'altro, cercherà di sfruttare la scia positiva ottenuta in casa - finora - in questa stagione. In campionato, infatti, il Diavolo ha sempre vinto fin qui tra le mura amiche (4-1 contro il Torino, poi 1-0 contro l'Hellas Verona e, infine, il 2-0 contro la Lazio). Ha pareggiato soltanto contro il Newcastle in Champions League (0-0), ma avrebbe meritato di più.