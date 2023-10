Milan-Juventus, Pioli crede di poter recuperare ben quattro giocatori

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è fiducioso di ritrovare calciatori importanti per Milan-Juventus di domenica sera a 'San Siro'. Le ultime

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 che si disputerà domenica 22 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro', facendo presente come Stefano Pioli, tecnico rossonero, conti di recuperare ben quattro elementi per la sfida contro i bianconeri.