Milan-Juventus, altro ‘fantasma’ per Fonseca: jolly Musah?

Dopo la sfida contro il Napoli di Conte, come scrive 'Tuttosport', Fonseca deve affrontare un altro collega che molti hanno associato alla panchina del Milan: domani a San Siro arriva Thiago Motta e la sua Juventus. Un altro 'fantasma del passato' per l'allenatore rossonero. Il portoghese avrà tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per i lungodegenti come Florenzi e Bennacer.