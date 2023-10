Milan-Juventus, dietro Mirante ci sarà Lapo Nava | Serie A News

Lapo Nava siederà in panchina domani sera in occasione di Milan-Juventus. Coprirà le spalle al veterano titolare Antonio Mirante

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in occasione di Milan-Juventus di domani sera a 'San Siro', ci sarà Antonio Mirante tra i pali della porta rossonera vista la contemporanea indisponibilità di Mike Maignan e Marco Sportiello, primi due portieri rossoneri. Dietro il 40enne terzo portiere del Diavolo, dunque, in panchina siederà Lapo Nava.