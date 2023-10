Milan-Juventus: Pioli ritroverà Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek

Krunic, al contrario, partito titolare fisso nel Milan di Pioli ( 515' in 6 presenze tra campionato e Champions League ), ha accusato un problema muscolare al 65' di Milan-Verona dello scorso 23 settembre ed è assente da allora. Pronto per tornare nel cuore della mediana rossonera, perno basso del 4-3-3 .

Il francese ha giocato pochissimo, titolari il bosniaco e l'inglese

Infine, Loftus-Cheek, in campo fin qui per 508' in 8 presenze totali, è uscito per precauzione al 27' del primo tempo di Milan-Lazio in Serie A: il problema agli adduttori gli ha fatto saltare le sfide contro Borussia Dortmund e Genoa. Il loro recupero consentirà a Pioli di poter allargare ulteriormente le rotazioni di partita in partita.